Лучшие карты для оплаты заграницей

Периодически в разных темах всплывает вопрос - какие карты лучше брать в поездку за рубеж.
Предлагаю здесь делиться опытом
Перед тем как перейти к конкретным картам, необходимо описать несколько основополагающих принципов, применяемых банками украины при конвертации.
1. За редким исключением, во всем мире одинаково принимаются карты визы и мастера (в дальнейших комментариях предлагаю называть страны, в которых дискриминируется какая либо мпс, как, к примеру, мастеркард в перу).
2. За редким исключением, украинские банки держат страховые депозиты в мпс в долларах, поэтому конвертация оплаты в валюте третьих стран будет происходить через доллар независимо от мпс. Мастер кард не конвертирует массово через евро, он, в отличие от визы, просто может это делать, но редко кто из украинских банков этим пользуется (в дальнейших комментариях предлагаю называть банки, которые могут конвертировать или конвертируют через евро карты мастера).
3. В большинстве случаев, при оплате долларовой картой счета в евро и евровой картой счета в долларе - произойдёт двойная конвертация с соответствующими комиссиями и невыгодными курсами, потери от которых могут достигать 15%.
4. Курсы конвертации у визы и мастеркарда отличаются незначительно. В странах Европы, где в ходу местная валюта, а не евро, странах Азии и большинстве стран Африки, где принимаются карты, курс доллара к местным валютам у мастеркарда чуть выше, чем у визы - поэтому платить там картами мастеркарда чуть выгоднее, в Америке наоборот.