Лучшие карты для оплаты заграницей

Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:15

Периодически в разных темах всплывает вопрос - какие карты лучше брать в поездку за рубеж.Предлагаю здесь делиться опытомПеред тем как перейти к конкретным картам, необходимо описать несколько основополагающих принципов, применяемых банками украины при конвертации.1. За редким исключением, во всем мире одинаково принимаются карты визы и мастера (в дальнейших комментариях предлагаю называть страны, в которых дискриминируется какая либо мпс, как, к примеру, мастеркард в перу).2. За редким исключением, украинские банки держат страховые депозиты в мпс в долларах, поэтому конвертация оплаты в валюте третьих стран будет происходить через доллар независимо от мпс. Мастер кард не конвертирует массово через евро, он, в отличие от визы, просто может это делать, но редко кто из украинских банков этим пользуется (в дальнейших комментариях предлагаю называть банки, которые могут конвертировать или конвертируют через евро карты мастера).3. В большинстве случаев, при оплате долларовой картой счета в евро, евровой картой счета в долларе и евровой картой счета в валюте третьих стран, включая гривну - произойдёт двойная конвертация с соответствующими комиссиями и невыгодными курсами, потери от которых могут достигать 15%.4. Курсы конвертации у визы и мастеркарда отличаются незначительно. В странах Европы, где в ходу местная валюта, а не евро, странах Азии и большинстве стран Африки, где принимаются карты, курс доллара к местным валютам у мастеркарда чуть выше, чем у визы - поэтому платить там картами мастеркарда чуть выгоднее, в Америке наоборот.Мой стандартный набор карт для зарубежной поездки:1. Виза Платинум Укрэксимбанк, доллар и/или евро, в зависимости наличия на пути еврозоны - кешбек 5% минус возможный 1% конвертации2. Кредитка максимум Альфабанк - отсутствие комиссии за конвертацию, орехи по категориям3. ПлатинумБлек Альфа - доллар и/или евро в зависимости наличия на пути еврозоны - бескомиссионное снятие налички в банкомате4. МоноБанк - отличный подстраховочный вариант с отсутствием комиссии за конвертацию и маленьким кешбеком по двум категориям.5. Кредитка Приват - на случай депозитной блокировки в отеле или прокате6. Дебетки Ощадбанка в качестве крайнего случая, доллар и/или евро, в зависимости наличия на пути еврозоны - так как есть заначки в ощадмоби на валютных картах, деньги не на карте, в случае кражи или потери им ничего не грозит, а если форс мажор, они всегда под рукой. Теперь сюда же войдёт долларовый Инджой Конкорд банка