|
|
|
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:56
А вот интересно: я знаю, по крайней мере, две карты, по которым снятие наличных без комиссии за счет кредлимита. Это "Максимум-Готивка" у Альфы и "ВсеМожу" у ПУМБа. Интересно,никто не пробовал снимать наличку с этих карт по заграничным банкоматам?
Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:58
Re: Лучшие карты для оплаты заграницей
Оплата товарів і послуг- Монобанк. Тому зо зразу курс показують по якому проходить орерація. По готівці не знаю,але читав Альфа нормальна.
|