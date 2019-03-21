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Лучшие карты для
оплаты заграницей

Лучшие карты для оплаты заграницей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:56

А вот интересно: я знаю, по крайней мере, две карты, по которым снятие наличных без комиссии за счет кредлимита. Это "Максимум-Готивка" у Альфы и "ВсеМожу" у ПУМБа. Интересно,никто не пробовал снимать наличку с этих карт по заграничным банкоматам?
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Re: Лучшие карты для оплаты заграницей

Оплата товарів і послуг- Монобанк. Тому зо зразу курс показують по якому проходить орерація. По готівці не знаю,але читав Альфа нормальна.
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