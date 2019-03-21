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Лучшие карты для
оплаты заграницей

Лучшие карты для оплаты заграницей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:56

А вот интересно: я знаю, по крайней мере, две карты, по которым снятие наличных без комиссии за счет кредлимита. Это "Максимум-Готивка" у Альфы и "ВсеМожу" у ПУМБа. Интересно,никто не пробовал снимать наличку с этих карт по заграничным банкоматам?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:58

Re: Лучшие карты для оплаты заграницей

Оплата товарів і послуг- Монобанк. Тому зо зразу курс показують по якому проходить орерація. По готівці не знаю,але читав Альфа нормальна.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:12

Re: Лучшие карты для оплаты заграницей

С учетом того, что за границей генерировать транзакции овер 1к грн не так и сложно, то ЭКО максимум и тревел от Альфы могут иметь место. Неплохой курс, грейс до 62 дней выйдет за счет рассрочек + кб 2+%.
Ethereum написав:Оплата товарів і послуг- Монобанк. Тому зо зразу курс показують по якому проходить орерація. По готівці не знаю,але читав Альфа нормальна.
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:59

  safonovstanislav написав:
  Stringer написав:3. В большинстве случаев, при оплате долларовой картой счета в евро, евровой картой счета в долларе и евровой картой счета в валюте третьих стран, включая гривну - произойдёт двойная конвертация с соответствующими комиссиями и невыгодными курсами, потери от которых могут достигать 15%.

Можно и на четверную конвертацию попасть, если платить, например, с украинской евровой карты карты в Польше и продавец на автомате нажмёт зелёную кнопку списать в долларах, а не красную в злотых.

Ещё одна причина иметь бесконтактную карту, или ещё лучше гугл-пей.
Сначала выставляется счёт, как правило в локальной валюте, а потом уже оплата нашими свинорыльскими картами.
Перед оплатой продавец не видит, что карта из Украины, поэтому и не может выставить счёт в гривнах, поэтому нельзя попасть на DCC
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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  #<12
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