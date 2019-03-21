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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:56
А вот интересно: я знаю, по крайней мере, две карты, по которым снятие наличных без комиссии за счет кредлимита. Это "Максимум-Готивка" у Альфы и "ВсеМожу" у ПУМБа. Интересно,никто не пробовал снимать наличку с этих карт по заграничным банкоматам?
Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:58
Re: Лучшие карты для оплаты заграницей
Оплата товарів і послуг- Монобанк. Тому зо зразу курс показують по якому проходить орерація. По готівці не знаю,але читав Альфа нормальна.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:12
Re: Лучшие карты для оплаты заграницей
С учетом того, что за границей генерировать транзакции овер 1к грн не так и сложно, то ЭКО максимум и тревел от Альфы могут иметь место. Неплохой курс, грейс до 62 дней выйдет за счет рассрочек + кб 2+%.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:59
Ещё одна причина иметь бесконтактную карту, или ещё лучше гугл-пей.
Сначала выставляется счёт, как правило в локальной валюте, а потом уже оплата нашими свинорыльскими картами.
Перед оплатой продавец не видит, что карта из Украины, поэтому и не может выставить счёт в гривнах, поэтому нельзя попасть на DCC
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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