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Лучшие карты для оплаты заграницей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 08 чер, 2019 19:49
Не могу сказать, что есть большой опыт аренды авто за границей: у меня это было всего лишь раз в Греции несколько лет назад.
Посему вопрос: какая кредитка лучше подойдет для этого? В свете особенностей, что, мол, по BINу может не пройти (покажет, что дебетка, а не кредитка, и все такое).
Сорри за коряво изложенный вопрос, думаю, меня все же поймут и посоветуют. Благодарю!
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Искатель
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Додано: Суб 08 чер, 2019 22:22
не могу определиться с картой.
Предстоит несколько поездок на автивке по ЕС - шо лучше взять для кешбека на АЗС, шоб работала и у буржуев?
Монобанк на этот месяц подвёл - нема у него кишмиша на авто в червни.
РОШЕН
ФУФЛО
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swan forever
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Додано: Суб 08 чер, 2019 22:23
Искатель написав:
Не могу сказать, что есть большой опыт аренды авто за границей: у меня это было всего лишь раз в Греции несколько лет назад.
Посему вопрос: какая кредитка лучше подойдет для этого? В свете особенностей, что, мол, по BINу может не пройти (покажет, что дебетка, а не кредитка, и все такое).
Сорри за коряво изложенный вопрос, думаю, меня все же поймут и посоветуют. Благодарю!
с дебеткой не давали. И в Австрии тоже не дали.
РОШЕН
ФУФЛО
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swan forever
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