RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Лучшие карты для
оплаты заграницей

Лучшие карты для оплаты заграницей
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 19:49

Кредитка при аренде автомобиля

Не могу сказать, что есть большой опыт аренды авто за границей: у меня это было всего лишь раз в Греции несколько лет назад.
Посему вопрос: какая кредитка лучше подойдет для этого? В свете особенностей, что, мол, по BINу может не пройти (покажет, что дебетка, а не кредитка, и все такое).

Сорри за коряво изложенный вопрос, думаю, меня все же поймут и посоветуют. Благодарю!
Искатель
 
Повідомлень: 2814
З нами з: 22.02.16
Подякував: 415 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 22:22

не могу определиться с картой.
Предстоит несколько поездок на автивке по ЕС - шо лучше взять для кешбека на АЗС, шоб работала и у буржуев?
Монобанк на этот месяц подвёл - нема у него кишмиша на авто в червни.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 471
З нами з: 27.05.15
Подякував: 120 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 22:23

  Искатель написав:Не могу сказать, что есть большой опыт аренды авто за границей: у меня это было всего лишь раз в Греции несколько лет назад.
Посему вопрос: какая кредитка лучше подойдет для этого? В свете особенностей, что, мол, по BINу может не пройти (покажет, что дебетка, а не кредитка, и все такое).

Сорри за коряво изложенный вопрос, думаю, меня все же поймут и посоветуют. Благодарю!

с дебеткой не давали. И в Австрии тоже не дали.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 471
З нами з: 27.05.15
Подякував: 120 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Лучшие кредитки с кэшбеком от Finance.ua
Ірина_ » Сер 03 кві, 2019 15:38
4 953
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2019 11:20
Ірина_
Виртуальные карты 1, 2
mustbe » Суб 06 кві, 2019 09:10
11 1112
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 кві, 2019 01:58
klug
Выбор валютной карты в Украине
законодатель » Чет 21 бер, 2019 13:26
1 990
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 бер, 2019 07:25
MASolomko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (71955)
09.06.2019 01:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.