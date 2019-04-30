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НБУ назвав банки, які в І
кварталі найактивніше...

НБУ назвав банки, які в І кварталі найактивніше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:10

НБУ назвав банки, які в І кварталі найактивніше...

Пропонуємо до обговорення:
За даними НБУ, за підсумками І кварталу 2019 року Укргазбанк став лідером.

Дивися повний текст НБУ назвав банки, які в І кварталі найактивніше кредитували державу і бізнес (таблиця).
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