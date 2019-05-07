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Uber і Bolt перестали приймати
водіїв на "єврономерах"

Uber і Bolt перестали приймати водіїв на "єврономерах"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:23

Uber і Bolt перестали приймати водіїв на "єврономерах"

Пропонуємо до обговорення:
З 9 травня сервіс Uber при оновленні документів автомобілів на іноземній реєстрації такі документи відхиляє.

Дивися повний текст Uber і Bolt перестали приймати водіїв на \"єврономерах\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:24

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