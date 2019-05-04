RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коломойський виступив за
збереження Смолія главою Нацбанку

Коломойський виступив за збереження Смолія главою Нацбанку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:26

Коломойський виступив за збереження Смолія главою Нацбанку

Пропонуємо до обговорення:
Бізнесмен Ігор Коломойський виступає за збереження Якова Смолія главою Національного банку України.

Дивися повний текст Коломойський виступив за збереження Смолія главою Нацбанку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88734
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:27

Це якось палевно, що Коломойський коментує посаду голови НБУ :)
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2009
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Зеленського пояснили, що вплине на збереження транзиту... 1, 2
R2 » П'ят 03 тра, 2019 21:46
13 928
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 тра, 2019 12:13
svetoch-10
Коломойський - Зеленському: З великим бізнесом не...
R2 » П'ят 03 тра, 2019 16:03
6 369
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 тра, 2019 13:15
greenozon
Коломойський готовий "розміняти на щось" компенсацію в...
R2 » П'ят 03 тра, 2019 14:40
1 77
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2019 14:40
cia

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12157)
10.05.2019 16:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.