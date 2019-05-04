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Коломойський виступив за збереження Смолія главою Нацбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:26
Пропонуємо до обговорення:
Бізнесмен Ігор Коломойський виступає за збереження Якова Смолія главою Національного банку України.
Дивися повний текст Коломойський виступив за збереження Смолія главою Нацбанку
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:27
Це якось палевно, що Коломойський коментує посаду голови НБУ :)
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