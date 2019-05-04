Бізнесмен Ігор Коломойський виступає за збереження Якова Смолія главою Національного банку України.
Дивися повний текст Коломойський виступив за збереження Смолія главою Нацбанку.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:26
Коломойський виступив за збереження Смолія главою Нацбанку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коломойський виступив за збереження Смолія главою Нацбанку.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:22
Как же так. Обещали борьбу за справедливость и посадки порошенковских чиновников!
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