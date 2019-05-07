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У NASA підтвердили "аномалію" під час випробувань...
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:12
Пропонуємо до обговорення:
У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору заявили, що обізнані про аномалію, яка сталася в ході пуску двигунів корабля Crew Dragon на землі. Про це написав у себе в Twitter директор НАСА Джим Брайденстайн, передає УНН.
Дивися повний текст У NASA підтвердили \"аномалію\" під час випробувань корабля Crew Dragon у Флориді
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:12
если никого не менять то зачем было менять пэдро ..?
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