RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У NASA підтвердили "аномалію"
під час випробувань...

У NASA підтвердили "аномалію" під час випробувань...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:12

У NASA підтвердили "аномалію" під час випробувань...

Пропонуємо до обговорення:
У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору заявили, що обізнані про аномалію, яка сталася в ході пуску двигунів корабля Crew Dragon на землі. Про це написав у себе в Twitter директор НАСА Джим Брайденстайн, передає УНН.

Дивися повний текст У NASA підтвердили \"аномалію\" під час випробувань корабля Crew Dragon у Флориді.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88737
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:12

если никого не менять то зачем было менять пэдро ..?
germ
 
Повідомлень: 102
З нами з: 09.05.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Тракторист і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В "Укртрансгазі" назвали області з найякіснішим газом в...
R2 » П'ят 10 тра, 2019 12:49
0 18
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 тра, 2019 12:49
R2
Супрун розповіла, коли "VIP-лікарні" стануть доступними...
R2 » П'ят 10 тра, 2019 09:35
2 78
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 тра, 2019 10:21
blueiceua
"Нафтогаз" подав скаргу до Єврокомісії на...
R2 » Вів 07 тра, 2019 10:23
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 тра, 2019 17:36
otg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.