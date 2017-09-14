Машиніст у Німеччині в середньому отримує 43600 євро.
Дивися повний текст Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка).
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:13
Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)
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Дивися повний текст Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка).
Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:19
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