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Скільки заробляють робітники
в Німеччині (інфографіка)

Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:13

Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Машиніст у Німеччині в середньому отримує 43600 євро.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:13

в Германии подоходный налог почти до 50%...
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:19

  smart_analyst2017 написав:в Германии подоходный налог почти до 50%...

и шО вы хотите этим сказать?
Суть такова, что 99% житель Украины готов платить хоть 99% подоходного, если после вычета будет оставаться пару тысяч евро.
Rainbow
 
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