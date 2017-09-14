Машиніст у Німеччині в середньому отримує 43600 євро.
Дивися повний текст Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка).
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:13
Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка).
Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:19
Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:16
Re: Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)
Ага, и потратить их тут. Потому как там ты на эту тыщу евро будешь бомжарой.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:49
цитирую:
Так, законодательство Германии предусматривает, что при годовом доходе, не превышающем 8 820 €, фискальный сбор данного типа не применяется. Если размер дохода работника за год колеблется в диапазоне 8820 - 54058 евро, ставка подоходного налога составляет 14%. При доходе от 54058 до 256304 € из брутто-зарплаты вычитается 42 %.
Самый большой подоходный налог в Германии с зарплаты составляет 45 %. Он применяется, если годовая сумма оплаты труда гражданина превысит 256304 евро.
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