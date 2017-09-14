Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

Додано: Суб 11 тра, 2019 03:17

LutsMan написав: Здесь вопрос в другом - ну насчитали тебе 3.5К евро, в руки отдали 2.2К евро, за жилье отдашь ещё 1 К евро, питание-проезд-одежда-развлечение и т.д. ещё будет стоить 600-700 евро. Итого ? Просто с голоду не сдохнуть. А хочешь что-то домой привезти, вынужден жить в бараке и питаться мивиной. Тогда вопрос - неужели 1 К евро нельзя в Украине заработать ? Сейчас уже охранникам в Новусе платят по 15 К грн, водитель газельки-водовозки около 30 К грн и т.д. Здесь вопрос в другом - ну насчитали тебе 3.5К евро, в руки отдали 2.2К евро, за жилье отдашь ещё 1 К евро, питание-проезд-одежда-развлечение и т.д. ещё будет стоить 600-700 евро. Итого ? Просто с голоду не сдохнуть. А хочешь что-то домой привезти, вынужден жить в бараке и питаться мивиной. Тогда вопрос - неужели 1 К евро нельзя в Украине заработать ? Сейчас уже охранникам в Новусе платят по 15 К грн, водитель газельки-водовозки около 30 К грн и т.д.

Манипуля́ция — разновидность иллюзионного жанра, которая противопоставляется иллюзии. Если в иллюзии эффект достигается за счёт специальной хитроумной аппаратуры, то в манипуляции — за счёт ловкости рук.

Какой то у вас интересный калькулятор получился. В Германии с 3,5 тыс. евро грязными и налогом 14% (-500 евро), вы как то получили 2,2 тыс евро на руки.В то же время, на грязную зп "охранника в Новусе 15 тыс грн" скромно умолчали про 19,5% с нее налоговЗа жилье отдашь, питание-проезд-одежда-развлечение и т.д. ещё. Итого ?Просто с голоду не сдохнуть.