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Скільки заробляють робітники
в Німеччині (інфографіка)

Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:13

Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Машиніст у Німеччині в середньому отримує 43600 євро.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:13

в Германии подоходный налог почти до 50%...
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:19

  smart_analyst2017 написав:в Германии подоходный налог почти до 50%...

и шО вы хотите этим сказать?
Суть такова, что 99% житель Украины готов платить хоть 99% подоходного, если после вычета будет оставаться пару тысяч евро.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:16

Re: Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

Ага, и потратить их тут. Потому как там ты на эту тыщу евро будешь бомжарой.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:49

  smart_analyst2017 написав:в Германии подоходный налог почти до 50%...

цитирую:
Так, законодательство Германии предусматривает, что при годовом доходе, не превышающем 8 820 €, фискальный сбор данного типа не применяется. Если размер дохода работника за год колеблется в диапазоне 8820 - 54058 евро, ставка подоходного налога составляет 14%. При доходе от 54058 до 256304 € из брутто-зарплаты вычитается 42 %.

Самый большой подоходный налог в Германии с зарплаты составляет 45 %. Он применяется, если годовая сумма оплаты труда гражданина превысит 256304 евро.

Update:
система налогообложения в Германии реализует тезис, гласящий, что богатые должны платить больше. Действительно, гражданин с должностным окладом 1000 € теряет на налогах 23,9 %, в то время как работник с брутто-зарплатой 3000 € выплачивает 31 % фискальных сборов.

Здесь вопрос в другом - ну насчитали тебе 3.5К евро, в руки отдали 2.2К евро, за жилье отдашь ещё 1 К евро, питание-проезд-одежда-развлечение и т.д. ещё будет стоить 600-700 евро. Итого ? Просто с голоду не сдохнуть. А хочешь что-то домой привезти, вынужден жить в бараке и питаться мивиной. Тогда вопрос - неужели 1 К евро нельзя в Украине заработать ? Сейчас уже охранникам в Новусе платят по 15 К грн, водитель газельки-водовозки около 30 К грн и т.д.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 03:17

Re: Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

  LutsMan написав:Здесь вопрос в другом - ну насчитали тебе 3.5К евро, в руки отдали 2.2К евро, за жилье отдашь ещё 1 К евро, питание-проезд-одежда-развлечение и т.д. ещё будет стоить 600-700 евро. Итого ? Просто с голоду не сдохнуть. А хочешь что-то домой привезти, вынужден жить в бараке и питаться мивиной. Тогда вопрос - неужели 1 К евро нельзя в Украине заработать ? Сейчас уже охранникам в Новусе платят по 15 К грн, водитель газельки-водовозки около 30 К грн и т.д.


Какой то у вас интересный калькулятор получился. В Германии с 3,5 тыс. евро грязными и налогом 14% (-500 евро), вы как то получили 2,2 тыс евро на руки. :roll:
В то же время, на грязную зп "охранника в Новусе 15 тыс грн" скромно умолчали про 19,5% с нее налогов :roll:

За жилье отдашь, питание-проезд-одежда-развлечение и т.д. ещё. Итого ?
Просто с голоду не сдохнуть. :arrow:


Манипуля́ция — разновидность иллюзионного жанра, которая противопоставляется иллюзии. Если в иллюзии эффект достигается за счёт специальной хитроумной аппаратуры, то в манипуляции — за счёт ловкости рук. 8)
EKO
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