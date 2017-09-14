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Скільки заробляють робітники
в Німеччині (інфографіка)

Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:13

Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Машиніст у Німеччині в середньому отримує 43600 євро.

Дивися повний текст Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:13

в Германии подоходный налог почти до 50%...
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:19

  smart_analyst2017 написав:в Германии подоходный налог почти до 50%...

и шО вы хотите этим сказать?
Суть такова, что 99% житель Украины готов платить хоть 99% подоходного, если после вычета будет оставаться пару тысяч евро.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:16

Re: Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

Ага, и потратить их тут. Потому как там ты на эту тыщу евро будешь бомжарой.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:49

  smart_analyst2017 написав:в Германии подоходный налог почти до 50%...

цитирую:
Так, законодательство Германии предусматривает, что при годовом доходе, не превышающем 8 820 €, фискальный сбор данного типа не применяется. Если размер дохода работника за год колеблется в диапазоне 8820 - 54058 евро, ставка подоходного налога составляет 14%. При доходе от 54058 до 256304 € из брутто-зарплаты вычитается 42 %.

Самый большой подоходный налог в Германии с зарплаты составляет 45 %. Он применяется, если годовая сумма оплаты труда гражданина превысит 256304 евро.

Update:
система налогообложения в Германии реализует тезис, гласящий, что богатые должны платить больше. Действительно, гражданин с должностным окладом 1000 € теряет на налогах 23,9 %, в то время как работник с брутто-зарплатой 3000 € выплачивает 31 % фискальных сборов.

Здесь вопрос в другом - ну насчитали тебе 3.5К евро, в руки отдали 2.2К евро, за жилье отдашь ещё 1 К евро, питание-проезд-одежда-развлечение и т.д. ещё будет стоить 600-700 евро. Итого ? Просто с голоду не сдохнуть. А хочешь что-то домой привезти, вынужден жить в бараке и питаться мивиной. Тогда вопрос - неужели 1 К евро нельзя в Украине заработать ? Сейчас уже охранникам в Новусе платят по 15 К грн, водитель газельки-водовозки около 30 К грн и т.д.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 03:17

Re: Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

  LutsMan написав:Здесь вопрос в другом - ну насчитали тебе 3.5К евро, в руки отдали 2.2К евро, за жилье отдашь ещё 1 К евро, питание-проезд-одежда-развлечение и т.д. ещё будет стоить 600-700 евро. Итого ? Просто с голоду не сдохнуть. А хочешь что-то домой привезти, вынужден жить в бараке и питаться мивиной. Тогда вопрос - неужели 1 К евро нельзя в Украине заработать ? Сейчас уже охранникам в Новусе платят по 15 К грн, водитель газельки-водовозки около 30 К грн и т.д.


Какой то у вас интересный калькулятор получился. В Германии с 3,5 тыс. евро грязными и налогом 14% (-500 евро), вы как то получили 2,2 тыс евро на руки. :roll:
В то же время, на грязную зп "охранника в Новусе 15 тыс грн" скромно умолчали про 19,5% с нее налогов :roll:

За жилье отдашь, питание-проезд-одежда-развлечение и т.д. ещё. Итого ?
Просто с голоду не сдохнуть. :arrow:


Манипуля́ция — разновидность иллюзионного жанра, которая противопоставляется иллюзии. Если в иллюзии эффект достигается за счёт специальной хитроумной аппаратуры, то в манипуляции — за счёт ловкости рук. 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 08:17

  LutsMan написав:
  smart_analyst2017 написав:в Германии подоходный налог почти до 50%...

цитирую:
Так, законодательство Германии предусматривает, что при годовом доходе, не превышающем 8 820 €, фискальный сбор данного типа не применяется. Если размер дохода работника за год колеблется в диапазоне 8820 - 54058 евро, ставка подоходного налога составляет 14%. При доходе от 54058 до 256304 € из брутто-зарплаты вычитается 42 %.

Самый большой подоходный налог в Германии с зарплаты составляет 45 %. Он применяется, если годовая сумма оплаты труда гражданина превысит 256304 евро.

Update:
система налогообложения в Германии реализует тезис, гласящий, что богатые должны платить больше. Действительно, гражданин с должностным окладом 1000 € теряет на налогах 23,9 %, в то время как работник с брутто-зарплатой 3000 € выплачивает 31 % фискальных сборов.

Здесь вопрос в другом - ну насчитали тебе 3.5К евро, в руки отдали 2.2К евро, за жилье отдашь ещё 1 К евро, питание-проезд-одежда-развлечение и т.д. ещё будет стоить 600-700 евро. Итого ? Просто с голоду не сдохнуть. А хочешь что-то домой привезти, вынужден жить в бараке и питаться мивиной. Тогда вопрос - неужели 1 К евро нельзя в Украине заработать ? Сейчас уже охранникам в Новусе платят по 15 К грн, водитель газельки-водовозки около 30 К грн и т.д.

Это какой-то Новус в параллельной реальности? Кассир там от силы 8000 имеет и то с переработками, а охранник 15? :D Про водителя газельки вообще порвало. Около 30 :mrgreen: :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 08:53

Re: Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

Дело не в интересном калькуляторе. Дело в капитализме в целом.
Сколько стоит страховка в Германии? Сколько стоит отведать зубника? А садик сколько выходит? А вышка? А домик? вы знали, шо в Германии наши гастеры фигачат ночью на стройках, потому как нелегально, бо если легально - то пшик на выходе выходит...

Сейчас так модно фапать на зарплату в ЕС. Но только нищеброды, туда едущие не понимают всей картины. Назовите мне хоть одного нашего, кто поднялся там с нуля? Не, не поехал туда и купил тут квартиру/машину. А сделал это все там. Там поднял бизнесс и отлично себя чувствует. Сейчас в меня начнут кидать какашки, типо там жизнь лучше для людей. Угу. Для людей бегущих как хомячки в колесе. Совсем не важно где бегать - в Украине или Гермаше. Если начать мыслить правильно, то и тут можно заработать. Но тут проще ввиду того, что там тебе нужно добиваться того, что тут дано по праву рождения. Это гражданство, язык и прочее.
Переместись здесь по широте/долготе на 300-500 км. И начни с нуля. Это чтоб не ехать а попробовать свои силы.

Видосик в тему
https://youtu.be/Ch0kxrO37cY
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