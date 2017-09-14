Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

Додано: Суб 11 тра, 2019 08:53

Дело не в интересном калькуляторе. Дело в капитализме в целом.Сколько стоит страховка в Германии? Сколько стоит отведать зубника? А садик сколько выходит? А вышка? А домик? вы знали, шо в Германии наши гастеры фигачат ночью на стройках, потому как нелегально, бо если легально - то пшик на выходе выходит...Сейчас так модно фапать на зарплату в ЕС. Но только нищеброды, туда едущие не понимают всей картины. Назовите мне хоть одного нашего, кто поднялся там с нуля? Не, не поехал туда и купил тут квартиру/машину. А сделал это все там. Там поднял бизнесс и отлично себя чувствует. Сейчас в меня начнут кидать какашки, типо там жизнь лучше для людей. Угу. Для людей бегущих как хомячки в колесе. Совсем не важно где бегать - в Украине или Гермаше. Если начать мыслить правильно, то и тут можно заработать. Но тут проще ввиду того, что там тебе нужно добиваться того, что тут дано по праву рождения. Это гражданство, язык и прочее.Переместись здесь по широте/долготе на 300-500 км. И начни с нуля. Это чтоб не ехать а попробовать свои силы.Видосик в тему