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Скільки заробляють робітники
в Німеччині (інфографіка)

Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:18

  Gastarbaiter написав:
  dimo_0n написав:Сейчас так модно фапать на зарплату в ЕС. Но только нищеброды, туда едущие не понимают всей картины. Назовите мне хоть одного нашего, кто поднялся там с нуля? Не, не поехал туда и купил тут квартиру/машину. А сделал это все там. Там поднял бизнесс и отлично себя чувствует.

В Польше полно украинцев, имеющих свой бизнес или нормальную работу и отлично себя чувствующих.
Из паров десятков знакомых, выехавших в Европу/Сев. Америку за последние 5 лет, никто не вернулся и в посудомойщики не подался. Все по специальности работают.

У вас знакомых уехало 20-30 человек, правильно?
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:33

Re: Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

  Gastarbaiter написав:Из паров десятков знакомых, выехавших в Европу/Сев. Америку за последние 5 лет, никто не вернулся и в посудомойщики не подался. Все по специальности работают.

Реальные примеры, а не подруга соседки поехала и осталась. У меня куча примеров, когда уехали туда, а потом вернулись, потому что зубы тут лечить дешевле. У нас в Кропивницком куча поляк приезжает в томоцентр. С чего бы это? Денег на Германию не хватает? :)
Ну и поведайте, что друзьям то тут мешало бизнес строить и купить квартиру и машину?
Востаннє редагувалось dimo_0n в Суб 11 тра, 2019 10:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:38

Re: Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

  blueiceua написав:Сейчас начнут кричать некоторые патриоты что у нас средняя зп 10000, но это все равно копейки и крохи которые платят несчастным рабочим, тем что еще остались.

А нужно не чтоб платили, а зарабатывать. Попробуйте заработать 20 тыщ. Это не так уж и сложно.
Так же вы всегда можете стать работадателем и платить штуку баксов своим рабочим. Вам никто не мешает этого сделать. Просто с кустов легко рассуждать, правда?
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:50

  dimo_0n написав:
  blueiceua написав:Сейчас начнут кричать некоторые патриоты что у нас средняя зп 10000, но это все равно копейки и крохи которые платят несчастным рабочим, тем что еще остались.

А нужно не чтоб платили, а зарабатывать. Попробуйте заработать 20 тыщ. Это не так уж и сложно.
Так же вы всегда можете стать работадателем и платить штуку баксов своим рабочим. Вам никто не мешает этого сделать. Просто с кустов легко рассуждать, правда?

Можно мастер-класс?
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