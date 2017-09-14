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Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 тра, 2019 10:18
Gastarbaiter написав: dimo_0n написав:
Сейчас так модно фапать на зарплату в ЕС. Но только нищеброды, туда едущие не понимают всей картины. Назовите мне хоть одного нашего, кто поднялся там с нуля? Не, не поехал туда и купил тут квартиру/машину. А сделал это все там. Там поднял бизнесс и отлично себя чувствует.
В Польше полно украинцев, имеющих свой бизнес или нормальную работу и отлично себя чувствующих.
Из паров десятков знакомых, выехавших в Европу/Сев. Америку за последние 5 лет, никто не вернулся и в посудомойщики не подался. Все по специальности работают.
У вас знакомых уехало 20-30 человек, правильно?
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Додано: Суб 11 тра, 2019 10:33
Gastarbaiter написав:
Из паров десятков знакомых, выехавших в Европу/Сев. Америку за последние 5 лет, никто не вернулся и в посудомойщики не подался. Все по специальности работают.
Реальные примеры, а не подруга соседки поехала и осталась. У меня куча примеров, когда уехали туда, а потом вернулись, потому что зубы тут лечить дешевле. У нас в Кропивницком куча поляк приезжает в томоцентр. С чего бы это? Денег на Германию не хватает?
Ну и поведайте, что друзьям то тут мешало бизнес строить и купить квартиру и машину?
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Суб 11 тра, 2019 10:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 10:38
blueiceua написав:
Сейчас начнут кричать некоторые патриоты что у нас средняя зп 10000, но это все равно копейки и крохи которые платят несчастным рабочим, тем что еще остались.
А нужно не чтоб платили, а зарабатывать. Попробуйте заработать 20 тыщ. Это не так уж и сложно.
Так же вы всегда можете стать работадателем и платить штуку баксов своим рабочим. Вам никто не мешает этого сделать. Просто с кустов легко рассуждать, правда?
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Додано: Суб 11 тра, 2019 10:50
dimo_0n написав: blueiceua написав:
Сейчас начнут кричать некоторые патриоты что у нас средняя зп 10000, но это все равно копейки и крохи которые платят несчастным рабочим, тем что еще остались.
А нужно не чтоб платили, а зарабатывать. Попробуйте заработать 20 тыщ. Это не так уж и сложно.
Так же вы всегда можете стать работадателем и платить штуку баксов своим рабочим. Вам никто не мешает этого сделать. Просто с кустов легко рассуждать, правда?
Можно мастер-класс?
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