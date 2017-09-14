Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

Додано: Суб 11 тра, 2019 11:39

Да, вы все обзвонили?Едем дальше.Т.е. бригада из 2-х человек тянет около 3км в день по 4-5грн/м. В день на 2-их выходит 4*3000=12000, т.е. по 6000 на лицо. Минус пожить и снять жилье. Итого пусть 5500 на лицо в день. В ДЕНЬ!!!! На этом же форуме куча заказов по 10-15 км. Т.е. за грубо неделю на двоих 40-60 тысяч. Если нормально заняться работой, то вполне можно брать заказы на 60-70км. Это 250-300К за месяц-два. На двоих. Тут, в Украине. Представляете? И не надо быть программистом. Просто кабель тяни по столбам. Как мавпочка.Такой ответ устроит? Или тоже фейк?