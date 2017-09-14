Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)
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dimo_0n написав:Сейчас так модно фапать на зарплату в ЕС. Но только нищеброды, туда едущие не понимают всей картины. Назовите мне хоть одного нашего, кто поднялся там с нуля? Не, не поехал туда и купил тут квартиру/машину. А сделал это все там. Там поднял бизнесс и отлично себя чувствует.
В Польше полно украинцев, имеющих свой бизнес или нормальную работу и отлично себя чувствующих. Из паров десятков знакомых, выехавших в Европу/Сев. Америку за последние 5 лет, никто не вернулся и в посудомойщики не подался. Все по специальности работают.
Gastarbaiter написав:Из паров десятков знакомых, выехавших в Европу/Сев. Америку за последние 5 лет, никто не вернулся и в посудомойщики не подался. Все по специальности работают.
Реальные примеры, а не подруга соседки поехала и осталась. У меня куча примеров, когда уехали туда, а потом вернулись, потому что зубы тут лечить дешевле. У нас в Кропивницком куча поляк приезжает в томоцентр. С чего бы это? Денег на Германию не хватает? Ну и поведайте, что друзьям то тут мешало бизнес строить и купить квартиру и машину?
Востаннє редагувалось dimo_0n в Суб 11 тра, 2019 10:48, всього редагувалось 2 разів.
blueiceua написав:Сейчас начнут кричать некоторые патриоты что у нас средняя зп 10000, но это все равно копейки и крохи которые платят несчастным рабочим, тем что еще остались.
А нужно не чтоб платили, а зарабатывать. Попробуйте заработать 20 тыщ. Это не так уж и сложно. Так же вы всегда можете стать работадателем и платить штуку баксов своим рабочим. Вам никто не мешает этого сделать. Просто с кустов легко рассуждать, правда?
blueiceua написав:Сейчас начнут кричать некоторые патриоты что у нас средняя зп 10000, но это все равно копейки и крохи которые платят несчастным рабочим, тем что еще остались.
А нужно не чтоб платили, а зарабатывать. Попробуйте заработать 20 тыщ. Это не так уж и сложно. Так же вы всегда можете стать работадателем и платить штуку баксов своим рабочим. Вам никто не мешает этого сделать. Просто с кустов легко рассуждать, правда?
Т.е. бригада из 2-х человек тянет около 3км в день по 4-5грн/м. В день на 2-их выходит 4*3000=12000, т.е. по 6000 на лицо. Минус пожить и снять жилье. Итого пусть 5500 на лицо в день. В ДЕНЬ!!!! На этом же форуме куча заказов по 10-15 км. Т.е. за грубо неделю на двоих 40-60 тысяч. Если нормально заняться работой, то вполне можно брать заказы на 60-70км. Это 250-300К за месяц-два. На двоих. Тут, в Украине. Представляете? И не надо быть программистом. Просто кабель тяни по столбам. Как мавпочка.
Такой ответ устроит? Или тоже фейк?
Востаннє редагувалось dimo_0n в Суб 11 тра, 2019 12:06, всього редагувалось 3 разів.
Gastarbaiter написав:В Польше полно украинцев, имеющих свой бизнес или нормальную работу и отлично себя чувствующих. Из паров десятков знакомых, выехавших в Европу/Сев. Америку за последние 5 лет, никто не вернулся и в посудомойщики не подался. Все по специальности работают.
У вас знакомых уехало 20-30 человек, правильно?
Да. Те ребята, с кем вместе работали в последние годы. География выезда от ОАЭ до Калифорнии.
Т.е. бригада из 2-х человек тянет около 3км в день по 4-5грн/м. В день на 2-их выходит 4*3000=12000, т.е. по 6000 на лицо. Минус пожить и снять жилье. Итого пусть 5500 на лицо в день. В ДЕНЬ!!!! На этом же форуме куча заказов по 10-15 км. Т.е. за грубо неделю на двоих 40-60 тысяч. Если нормально заняться работой, то вполне можно брать заказы на 60-70км. Это 250-300К за месяц-два. На двоих. Тут, в Украине. Представляете? И не надо быть программистом. Просто кабель тяни по столбам. Как мавпочка.
Такой ответ устроит? Или тоже фейк?
Спасибо за мастер-класс, но будучи девушкой, я не уверена, что смогу научиться тянуть кабеля по столбам. Хотя, не буду утверждать, может жизнь прижмет и научусь скакать мавпочкой. П.С. в моем случае это не так легко, как вы говорили, что не сложно 20000 грн с ходу заработать.