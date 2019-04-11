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Чого чекати від курсу
долара в травні

Чого чекати від курсу долара в травні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:07

Чого чекати від курсу долара в травні

Пропонуємо до обговорення:
Такі дані надали аналітики Forex Club.

Дивися повний текст Чого чекати від курсу долара в травні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:08

В Світі долар тримає сильні позиції, укріплюється, а в Україні що за дмво ?
slavik7rizun
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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