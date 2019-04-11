Такі дані надали аналітики Forex Club.
Дивися повний текст Чого чекати від курсу долара в травні.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:07
Чого чекати від курсу долара в травні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чого чекати від курсу долара в травні.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:08
В Світі долар тримає сильні позиції, укріплюється, а в Україні що за дмво ?
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