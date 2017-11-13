За її словами, питання про кількість мігрантів є чутливим і дещо політизованим.
Дивися повний текст Маркарова повідомила, як можна повернути заробітчан в Україну.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:29
Маркарова повідомила, як можна повернути заробітчан в...
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Дивися повний текст Маркарова повідомила, як можна повернути заробітчан в Україну.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:29
Скоро будете приглашать на работу западных специалистов и платить им в 20 раз больше
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