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Маркарова повідомила, як можна
повернути заробітчан в...

Маркарова повідомила, як можна повернути заробітчан в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:29

Маркарова повідомила, як можна повернути заробітчан в...

Пропонуємо до обговорення:
За її словами, питання про кількість мігрантів є чутливим і дещо політизованим.

Дивися повний текст Маркарова повідомила, як можна повернути заробітчан в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:29

Скоро будете приглашать на работу западных специалистов и платить им в 20 раз больше
alex7gk
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