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Starbucks заробив на ляпі у
"Грі престолів" понад $2...

Starbucks заробив на ляпі у "Грі престолів" понад $2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:10

Starbucks заробив на ляпі у "Грі престолів" понад $2...

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Starbucks за кілька днів, імовірно, отримала близько $2,3 мільярда через конфуз із пластиковою чашкою в останньому епізоді серіалу "Гри престолів".

Дивися повний текст Starbucks заробив на ляпі у \"Грі престолів\" понад $2 мільярди.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:10

В заголовке "Starbucks заработал"

В тексте:
Гендиректор по маркетингу компании Hollywood Branded Стейси Джонс считает, что Starbucks могла заработать около $2,3 млрд.


Эх, жруналисты...
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