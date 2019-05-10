|
|
|
Starbucks заробив на ляпі у "Грі престолів" понад $2...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:10
Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Starbucks за кілька днів, імовірно, отримала близько $2,3 мільярда через конфуз із пластиковою чашкою в останньому епізоді серіалу "Гри престолів".
Дивися повний текст Starbucks заробив на ляпі у \"Грі престолів\" понад $2 мільярди
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88739
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:10
В заголовке "Starbucks заработал
"
В тексте:
Гендиректор по маркетингу компании Hollywood Branded Стейси Джонс считает, что Starbucks могла заработать около $2,3 млрд.
Эх, жруналисты...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 3954
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 526 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|31
|
П'ят 10 тра, 2019 16:12
R2
|
|6
|297
|
П'ят 10 тра, 2019 15:32
0mage0
|
|0
|27
|
П'ят 10 тра, 2019 12:49
R2
|