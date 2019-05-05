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Ринок напівпровідників
чекає обвал

Ринок напівпровідників чекає обвал
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 06:28

Ринок напівпровідників чекає обвал

Пропонуємо до обговорення:
Очікувані обсяги продажів кремнієвої продукції на цей рік щодо первинних прогнозів знижуються на двозначне число процентних пунктів.

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R2
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