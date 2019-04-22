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В уряді пропонують використовувати перевантажувачі для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 тра, 2019 07:42
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробляють оновлені норми укладання асфальту при будівництві доріг, які включають використання перевантажувачів, що забезпечать додаткове перемішування асфальту перед укладанням.
Дивися повний текст В уряді пропонують використовувати перевантажувачі для укладання асфальту без тріщин (інфографіка)
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