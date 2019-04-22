В уряді пропонують використовувати перевантажувачі для...
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У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробляють оновлені норми укладання асфальту при будівництві доріг, які включають використання перевантажувачів, що забезпечать додаткове перемішування асфальту перед укладанням.