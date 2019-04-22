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В уряді пропонують використовувати
перевантажувачі для...

В уряді пропонують використовувати перевантажувачі для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 07:42

В уряді пропонують використовувати перевантажувачі для...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробляють оновлені норми укладання асфальту при будівництві доріг, які включають використання перевантажувачів, що забезпечать додаткове перемішування асфальту перед укладанням.

Дивися повний текст В уряді пропонують використовувати перевантажувачі для укладання асфальту без тріщин (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 15:38

Так говно с говном хоть мешай, хоть не мешай, все равно - результат будет один.
2018 год.
https://ua-reporter.com/news/vot-vam-i- ... vyor-video

и еще
https://news.infocar.ua/v_ukraine_liven ... 22198.html


Сделали небывалое количество километров дорог. Я вам покажу как надо работать. Да.
EKO
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