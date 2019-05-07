Всього українці придбали майже 1 700 Sportage.
Дивися повний текст Названо найпопулярніший новий автомобіль в Україні.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 07:50
Названо найпопулярніший новий автомобіль в Україні
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Дивися повний текст Названо найпопулярніший новий автомобіль в Україні.
Додано: Суб 11 тра, 2019 07:50
Самая популярная модель в нищей Украине кроссовер за 0,5 миллиона гривен, очень интересно...
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