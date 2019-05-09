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Названо найпопулярніший
новий автомобіль в Україні

Названо найпопулярніший новий автомобіль в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 07:50

Названо найпопулярніший новий автомобіль в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Всього українці придбали майже 1 700 Sportage.

Дивися повний текст Названо найпопулярніший новий автомобіль в Україні.
R2
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Самая популярная модель в нищей Украине кроссовер за 0,5 миллиона гривен, очень интересно...
BIGor
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Сам ты нищий, и по себе всех судишь.
Hotab
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  Hotab написав:Сам ты нищий, и по себе всех судишь.

Выйди на улицу и осмотрись, олигарх.
BIGor
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дизайн як Жаба
vitaliygoodlife
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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