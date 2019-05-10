Всього українці придбали майже 1 700 Sportage.
Дивися повний текст Названо найпопулярніший новий автомобіль в Україні.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 07:50
Названо найпопулярніший новий автомобіль в Україні
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Дивися повний текст Названо найпопулярніший новий автомобіль в Україні.
Додано: Суб 11 тра, 2019 07:50
Самая популярная модель в нищей Украине кроссовер за 0,5 миллиона гривен, очень интересно...
Додано: Суб 11 тра, 2019 10:16
Додано: Суб 11 тра, 2019 15:27
Re: Названо найпопулярніший новий автомобіль в Україні
Додано: Суб 11 тра, 2019 15:40
Re: Названо найпопулярніший новий автомобіль в Україні
С другой стороны глупо спорить, что 25 тысяч новых автомобилей за четыре месяца в одной из самых больших европейских стран, это капля в море, то есть примерно один из тысячи смог обновиться,
вообще цифра ни о чем.
Да еще и цифра уменьшилась по сравнению с прошлым годом.
Додано: Суб 11 тра, 2019 16:00
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