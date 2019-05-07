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Названо найпопулярніший новий автомобіль в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 тра, 2019 07:50
Пропонуємо до обговорення:
Всього українці придбали майже 1 700 Sportage.
Дивися повний текст Названо найпопулярніший новий автомобіль в Україні
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R2
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Додано: Суб 11 тра, 2019 07:50
Самая популярная модель в нищей Украине кроссовер за 0,5 миллиона гривен, очень интересно...
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BIGor
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Додано: Суб 11 тра, 2019 09:26
Сам ты нищий, и по себе всех судишь.
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Hotab
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Додано: Суб 11 тра, 2019 10:16
Hotab написав:
Сам ты нищий, и по себе всех судишь.
Выйди на улицу и осмотрись, олигарх.
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BIGor
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Додано: Суб 11 тра, 2019 11:08
дизайн як Жаба
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vitaliygoodlife
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Додано: Суб 11 тра, 2019 15:27
BIGor написав:
Самая популярная модель в нищей Украине кроссовер за 0,5 миллиона гривен, очень интересно...
Шаблоны набросов о "нищей" Украине придется менять?
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forumreader
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Додано: Суб 11 тра, 2019 15:40
forumreader написав: BIGor написав:
Самая популярная модель в нищей Украине кроссовер за 0,5 миллиона гривен, очень интересно...
Шаблоны набросов о "нищей" Украине придется менять?
С другой стороны глупо спорить, что 25 тысяч новых автомобилей за четыре месяца в одной из самых больших европейских стран, это капля в море, то есть примерно один из тысячи смог обновиться,
вообще цифра ни о чем.
Да еще и цифра уменьшилась по сравнению с прошлым годом.
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freeze
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Додано: Суб 11 тра, 2019 16:00
forumreader написав: BIGor написав:
Самая популярная модель в нищей Украине кроссовер за 0,5 миллиона гривен, очень интересно...
Шаблоны набросов о "нищей" Украине придется менять?
Всього українці придбали майже 1 700 Sportage.
Из статьи.
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BIGor
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Додано: Суб 11 тра, 2019 20:35
BIGor написав:
Самая популярная модель в нищей Украине кроссовер за 0,5 миллиона гривен, очень интересно...
Кроссовер стоимостью меньше $20 это вполне бюджетное авто и 1700 штук на такую страну как Украина это вообще не о чем...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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