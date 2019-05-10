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Коломойський розповів, кого
бачить у команді Зеленського

Коломойський розповів, кого бачить у команді Зеленського
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 08:34

Коломойський розповів, кого бачить у команді Зеленського

Пропонуємо до обговорення:
Олігарх Ігор Коломойський розповів, хто може зайняти головні державні посади після інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Дивися повний текст Коломойський розповів, кого бачить у команді Зеленського.
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Да просто надо всех оставить: и Авакова, и Турчинова, и Луценко, да и Порошенко можно оставить. Они же, каждый в отдельности, и не такие плохие. Только непонятно тогда, за что проголосовали 75%.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 08:49

Re: Коломойський розповів, кого бачить у команді Зеленського

А вообще таким боком Коломойский к решениям будущего президента, если так разобраться???
vetka
 
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vetka Да очень похоже на то, что в стране ничего не поменялось. Просто смена декораций. Хозяева те же остались, и это не Порошенко, и не Коломойский.
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Re: Коломойський розповів, кого бачить у команді Зеленського

vetka написав:А вообще таким боком Коломойский к решениям будущего президента, если так разобраться???


Данилюк, забиравший у Бени Приват, его личный враг, которого Беня назвал недавно в интервью шавкой, главный советник Зеленского.
Беня бесится, а Данилюк по зарубежам ездит представляя Зе.
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