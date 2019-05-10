Олігарх Ігор Коломойський розповів, хто може зайняти головні державні посади після інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.
Дивися повний текст Коломойський розповів, кого бачить у команді Зеленського.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 08:34
Коломойський розповів, кого бачить у команді Зеленського
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коломойський розповів, кого бачить у команді Зеленського.
Додано: Суб 11 тра, 2019 08:34
Да просто надо всех оставить: и Авакова, и Турчинова, и Луценко, да и Порошенко можно оставить. Они же, каждый в отдельности, и не такие плохие. Только непонятно тогда, за что проголосовали 75%.
Додано: Суб 11 тра, 2019 08:49
Re: Коломойський розповів, кого бачить у команді Зеленського
А вообще таким боком Коломойский к решениям будущего президента, если так разобраться???
Додано: Суб 11 тра, 2019 08:56
vetka Да очень похоже на то, что в стране ничего не поменялось. Просто смена декораций. Хозяева те же остались, и это не Порошенко, и не Коломойский.
Додано: Суб 11 тра, 2019 08:58
Re: Коломойський розповів, кого бачить у команді Зеленського
Данилюк, забиравший у Бени Приват, его личный враг, которого Беня назвал недавно в интервью шавкой, главный советник Зеленского.
Беня бесится, а Данилюк по зарубежам ездит представляя Зе.
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