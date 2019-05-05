Причин для підвищення цін немає, ринок нерухомості, навпаки, завмер.
Дивися повний текст Як ринок нерухомості реагує на вибори.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 08:52
Як ринок нерухомості реагує на вибори
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як ринок нерухомості реагує на вибори.
Додано: Суб 11 тра, 2019 08:52
цены выросли, но причин для этого нет? )))))
К сожалению, это не так. Просто причины невыгодны для озвучивания. Вероятно причиной роста цен на недвижимость является приток иностранцев в эти области из арабских или африканских стран.
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