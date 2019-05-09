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Wizz Air відкриє "дочку"
в Україні - Омелян

Wizz Air відкриє "дочку" в Україні - Омелян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 09:18

Wizz Air відкриє "дочку" в Україні - Омелян

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури очікує відкриття дочірнього підприємства Wizz Air до 2020 року

Дивися повний текст Wizz Air відкриє \"дочку\" в Україні - Омелян.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 09:19

Його треба міняти, Омелян - це як шмат ла*на.
Де дороги, Омелько?
Rainbow
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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