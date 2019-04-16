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Євроколію Львів-Київ-Одеса прокладуть паралельно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 тра, 2019 09:38
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України не планує змінювати державні стандарти залізничної колії.
Дивися повний текст Євроколію Львів-Київ-Одеса прокладуть паралельно наявному полотну - Омелян
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Додано: Суб 11 тра, 2019 09:38
Он че хочет построить заново(параллельно) дорогу через всю Украину?
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