Міністерство інфраструктури України не планує змінювати державні стандарти залізничної колії.
Дивися повний текст Євроколію Львів-Київ-Одеса прокладуть паралельно наявному полотну - Омелян.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 09:38
Євроколію Львів-Київ-Одеса прокладуть паралельно...
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Дивися повний текст Євроколію Львів-Київ-Одеса прокладуть паралельно наявному полотну - Омелян.
Додано: Суб 11 тра, 2019 13:14
p_a_l, ну так - Украина настолько богатая что может позволить себе. Или это только в больных фантазиях этого емели?
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