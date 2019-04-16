Міністерство інфраструктури України не планує змінювати державні стандарти залізничної колії.
Дивися повний текст Євроколію Львів-Київ-Одеса прокладуть паралельно наявному полотну - Омелян.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 09:38
Євроколію Львів-Київ-Одеса прокладуть паралельно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Євроколію Львів-Київ-Одеса прокладуть паралельно наявному полотну - Омелян.
Додано: Суб 11 тра, 2019 13:14
p_a_l, ну так - Украина настолько богатая что может позволить себе. Или это только в больных фантазиях этого емели?
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Додано: Суб 11 тра, 2019 15:55
RomanTik
Этот непризнанный "потомок" Остапа может молоть все что ему мерещится, это у них врожденное
Нам всем еще максимум несколько месяцев осталось слушать его бредни о том "как на Марсе будут яблони цвести".
специалисты ОАО "РЖД" оценивают стоимость 1 км оборудованной железной дороги в $3,246 млн. (в 2006 году)
"Перешивка" одного километра железной дороги с украинского стандарта на евроколею стоит примерно 8-10 млн гривен, а строительство - около 150 млн гривен (2018 год)
Строительство жд Львов-Киев-Одесса больше 1000 км за 10 миллиардов грн?
Помогите человеку, дайте ему таблетку галоперидола кто то
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