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Євроколію Львів-Київ-Одеса
прокладуть паралельно...

Євроколію Львів-Київ-Одеса прокладуть паралельно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 09:38

Євроколію Львів-Київ-Одеса прокладуть паралельно...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України не планує змінювати державні стандарти залізничної колії.

Дивися повний текст Євроколію Львів-Київ-Одеса прокладуть паралельно наявному полотну - Омелян.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 09:38

Он че хочет построить заново(параллельно) дорогу через всю Украину?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 13:14

p_a_l, ну так - Украина настолько богатая что может позволить себе. Или это только в больных фантазиях этого емели?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 15:55

RomanTik

Этот непризнанный "потомок" Остапа может молоть все что ему мерещится, это у них врожденное :mrgreen:
Нам всем еще максимум несколько месяцев осталось слушать его бредни о том "как на Марсе будут яблони цвести".



специалисты ОАО "РЖД" оценивают стоимость 1 км оборудованной железной дороги в $3,246 млн. (в 2006 году) https://logistics.ru/9/7/i77_8571p0.htm

"Перешивка" одного километра железной дороги с украинского стандарта на евроколею стоит примерно 8-10 млн гривен, а строительство - около 150 млн гривен (2018 год)
https://cfts.org.ua/news/2018/07/25/v_u ... lvov_48525

Строительство жд Львов-Киев-Одесса больше 1000 км за 10 миллиардов грн?

Помогите человеку, дайте ему таблетку галоперидола кто то :mrgreen:
EKO
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