RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експорт українського
чавуну просів на 16,2%

Експорт українського чавуну просів на 16,2%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 09:51

Експорт українського чавуну просів на 16,2%

Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-квітні 2019 року скоротила експорт передільного чавуну в натуральному вираженні на 16,2% в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до 858,069 тис. тонн.

Дивися повний текст Експорт українського чавуну просів на 16,2%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88746
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 09:52

Не здесь ли мы видим сокращение потребления газа и кричим Перемога?
p_a_l
 
Повідомлень: 2067
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dimo_0n і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Затверджено стратегію відродження українського авіапрому... 1, 2
R2 » Чет 10 тра, 2018 19:49
17 1786
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 17:31
Sommer
Білорусь обмежила експорт бензину і дизелю через...
R2 » Пон 22 кві, 2019 13:41
3 297
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 кві, 2019 15:22
blueiceua
Оскаржити російську заборону на експорт нафтопродуктів...
R2 » П'ят 19 кві, 2019 16:56
1 293
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 кві, 2019 16:56
Skypups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70839)
11.05.2019 11:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.