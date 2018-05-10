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Експорт українського чавуну просів на 16,2%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 тра, 2019 09:51
Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-квітні 2019 року скоротила експорт передільного чавуну в натуральному вираженні на 16,2% в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до 858,069 тис. тонн.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 09:52
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