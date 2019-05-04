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У Китаї прокоментували
підвищення мит Трампом

У Китаї прокоментували підвищення мит Трампом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:31

У Китаї прокоментували підвищення мит Трампом

Пропонуємо до обговорення:
Віце-прем'єр Лю Хе сказав, що Китай і Сполучені Штати домовилися про проводити торгових переговорів у Пекіні після підвищення мит на китайські товари ще на 300 млрд доларів.

Дивися повний текст У Китаї прокоментували підвищення мит Трампом.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:32

Сольют американские бумаги, а это в условиях гос. долга в 110% ВВП чревато катастрофическими последствиями.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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