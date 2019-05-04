Віце-прем'єр Лю Хе сказав, що Китай і Сполучені Штати домовилися про проводити торгових переговорів у Пекіні після підвищення мит на китайські товари ще на 300 млрд доларів.
Дивися повний текст У Китаї прокоментували підвищення мит Трампом.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 10:31
У Китаї прокоментували підвищення мит Трампом
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Дивися повний текст У Китаї прокоментували підвищення мит Трампом.
Додано: Суб 11 тра, 2019 10:32
Сольют американские бумаги, а это в условиях гос. долга в 110% ВВП чревато катастрофическими последствиями.
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