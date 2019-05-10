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В уряді запропонували збудувати
новий аеропорт на Закарпатті

В уряді запропонували збудувати новий аеропорт на Закарпатті
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 11:05

В уряді запропонували збудувати новий аеропорт на Закарпатті

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян запропонував збудувати ще один аеропорт на Закарпатті після того, як до відкритого напередодні аеропорту Ужгорода припинили літати пасажирські літаки.

Дивися повний текст В уряді запропонували збудувати новий аеропорт на Закарпатті.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 11:05

Как в старой песне: Мы начинаем квн, для кого? для чего?
idealstorm
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