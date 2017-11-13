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Чи можна отримувати
кешбек за всі покупки?

Чи можна отримувати кешбек за всі покупки?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 11:36

Чи можна отримувати кешбек за всі покупки?

Пропонуємо до обговорення:
Клієнти банків стають все більш вимогливими при виборі платіжних карт.

Дивися повний текст Чи можна отримувати кешбек за всі покупки?.
R2
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