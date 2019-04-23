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JP Morgan знизив рекомендацію
щодо єврооблігацій...

JP Morgan знизив рекомендацію щодо єврооблігацій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 12:04

JP Morgan знизив рекомендацію щодо єврооблігацій...

Пропонуємо до обговорення:
JP Morgan знизив рекомендації щодо єврооблігацій державних Ощадбанку (з погашенням в 2023 і 2025 роках) і Укрексімбанку (з погашенням в 2022 і 2025 роках) з "нейтральної" до "нижче ринку" (UW) через суверенні ризики.

Дивися повний текст JP Morgan знизив рекомендацію щодо єврооблігацій Ощадбанку і Укрексімбанку.
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