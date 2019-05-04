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Гройсман про ренаціоналізацію Приватбанку: будемо захищатися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 тра, 2019 12:06
Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр Володимир Гройсман відповів журналістам на питання, чи готовий уряд віддати Приватбанк Ігорю Коломойському в разі, якщо таким буде рішення суду.
Дивися повний текст Гройсман про ренаціоналізацію Приватбанку: будемо захищатися
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Додано: Суб 11 тра, 2019 12:06
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