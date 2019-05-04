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3% ВВП на рік - це ніщо: Коломойський про плани розвитку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 тра, 2019 13:07
Пропонуємо до обговорення:
Ігор Коломойський під час інтерв'ю виданню "РБК-Україна" поділився планами про розвиток економіки України.
Дивися повний текст 3% ВВП на рік - це ніщо: Коломойський про плани розвитку економіки України
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