Ігор Коломойський під час інтерв'ю виданню "РБК-Україна" поділився планами про розвиток економіки України.
Дивися повний текст 3% ВВП на рік - це ніщо: Коломойський про плани розвитку економіки України.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 13:07
3% ВВП на рік - це ніщо: Коломойський про плани розвитку...
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Дивися повний текст 3% ВВП на рік - це ніщо: Коломойський про плани розвитку економіки України.
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