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Курс долара в Україні опуститься
до рекордної позначки:...

Курс долара в Україні опуститься до рекордної позначки:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 13:21

Курс долара в Україні опуститься до рекордної позначки:...

Пропонуємо до обговорення:
Експерт прогнозує зниження ціни на долар до 26 грн. і нижче.

Дивися повний текст Курс долара в Україні опуститься до рекордної позначки: прогноз аналітика.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 13:21

Ну, все, значит, гривна на хаях. Пора тарить тока не доллар, а золото и серебро.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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