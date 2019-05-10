Експерт прогнозує зниження ціни на долар до 26 грн. і нижче.
Дивися повний текст Курс долара в Україні опуститься до рекордної позначки: прогноз аналітика.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 13:21
Курс долара в Україні опуститься до рекордної позначки:...
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Дивися повний текст Курс долара в Україні опуститься до рекордної позначки: прогноз аналітика.
Додано: Суб 11 тра, 2019 13:21
Ну, все, значит, гривна на хаях. Пора тарить тока не доллар, а золото и серебро.
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