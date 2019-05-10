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Курс долара в Україні опуститься до рекордної позначки:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 тра, 2019 13:25
Пропонуємо до обговорення:
Експерт прогнозує зниження ціни на долар до 26 грн. і нижче.
Дивися повний текст Курс долара в Україні опуститься до рекордної позначки: прогноз аналітика
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