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Близько 200 київських служб
таксі не витримали...

Близько 200 київських служб таксі не витримали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 14:24

Близько 200 київських служб таксі не витримали...

Пропонуємо до обговорення:
Приблизно 200 київських служб таксі закрилися після приходу в Україну компанії Uber, повідомив в Facebook керівник директорату цифрової інфраструктури Мінінфраструктури Фарід Сафаров.

Дивися повний текст Близько 200 київських служб таксі не витримали конкуренції з Uber.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 14:24

прям таки из-за убер... от работы в киевских службах такси моя машина в хлам развалилась, а с такими тарифами заработать на новую нереально... убер взялся за другую нишу водителей, теперь только ждем когда у них тачки начнут ломаться ))
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 22:05

Tamagoch
у убера нет своих машин - им все равно. что вы убиваете свою машину.
они просто высасывают деньги пылесосом из этого бизнеса и банкротятся все вокруг. в том числе постоянно все меньше и меньше зарабатывают водилы убера. постепенно дойдут до зп водителя троллейбуса.
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rw666
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