Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступає за відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.
Дивися повний текст Гройсман хоче повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 14:47
Гройсман хоче повернути кримінальну відповідальність за...
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Дивися повний текст Гройсман хоче повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.
Додано: Суб 11 тра, 2019 14:47
Да, говорить они с бывшыш перз**ом научились красиво.
Не тот ли ручной КС разрушил все в пух и прах?
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