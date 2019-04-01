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Гройсман хоче повернути
кримінальну відповідальність за...

Гройсман хоче повернути кримінальну відповідальність за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 14:47

Гройсман хоче повернути кримінальну відповідальність за...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступає за відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Дивися повний текст Гройсман хоче повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 14:47

Да, говорить они с бывшыш перз**ом научились красиво.
Не тот ли ручной КС разрушил все в пух и прах?
Rainbow
 
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