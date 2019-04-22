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Rozetka закриває магазин в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 тра, 2019 14:52
Пропонуємо до обговорення:
Найбільший український інтернет-магазин Rozetka.ua (ТОВ Розетка.Уа, Київ) вирішив закрити одну з п'яти столичних торгових точок - в торгово-офісному центрі Шоколад по вул. Костянтинівська, 71.
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R2
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Додано: Суб 11 тра, 2019 14:52
Это какой-то пи.деж.
Сколько раз там был очередей НЕ было. Вообще!
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Подолянин
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