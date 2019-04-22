Найбільший український інтернет-магазин Rozetka.ua (ТОВ Розетка.Уа, Київ) вирішив закрити одну з п'яти столичних торгових точок - в торгово-офісному центрі Шоколад по вул. Костянтинівська, 71.
Дивися повний текст Rozetka закриває магазин в Києві.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 14:52
Rozetka закриває магазин в Києві
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Дивися повний текст Rozetka закриває магазин в Києві.
Додано: Суб 11 тра, 2019 16:03
Подолянин
Я там был 2 раза правда. людей много но чтоб очереди то тоже не видел. Или он им просто не нужен или аренду залупили.
Додано: Суб 11 тра, 2019 16:12
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